Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı
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Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

09.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:26
Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya almıştı.

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı

Sosyal medya platformu Twitter bugün, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabını kapatmıştı.

ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın da aktif olduğu görülmüştü.

Trump'tan Twitter'a "bizi susturamayacaksınız" mesajı

Donald Trump, Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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