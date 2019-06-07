Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 9 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

İki liderin bölgesel gelişmeler, ikili güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konularını ele alacağı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ziyaret, ABD ile Katar arasındaki uzun süreli ortaklık temeline dayanmaktadır ve zaten güçlü olan ekonomik ve güvenlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar arasındaki kriz sürecinde Katar'a yönelik sert tutumuyla dikkat çeken Trump yönetimi, daha sonraki süreçte Körfez ülkeleri arasındaki iş birliğini desteklediği mesajlarını vermişti.

Son olarak Katar, mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin olağanüstü zirvesine katılmış, söz konusu adım iki ülke arasındaki buzların erimeye başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ayrıca ABD yönetimi, 10 Mayıs'ta Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay vermişti.

Kaynak: AA