Trump Kararnameyi İmzaladı Twitter Mesajını Gizledi Twitter, Başkan Trump'ın Minneapolis'teki gösterilerle ilgili "yağma başlarsa ateş açma da başlar" uyarısı yaptığı paylaşımını "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı.

Twitter, Başkan Trump'ın Minneapolis'teki gösterilerle ilgili "yağma başlarsa ateş açma da başlar" uyarısı yaptığı paylaşımını "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı. Twitter-Trump cephesinde son gelişmeleri Dilge Timoçin aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com