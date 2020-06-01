Trump Kararnameyi İmzaladı Twitter Mesajını Gizledi
Twitter, Başkan Trump'ın Minneapolis'teki gösterilerle ilgili "yağma başlarsa ateş açma da başlar" uyarısı yaptığı paylaşımını "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı.
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
Twitter, Başkan Trump'ın Minneapolis'teki gösterilerle ilgili "yağma başlarsa ateş açma da başlar" uyarısı yaptığı paylaşımını "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle gizledi, ancak erişime açık bıraktı. Twitter-Trump cephesinde son gelişmeleri Dilge Timoçin aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com