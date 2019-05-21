Trump, Japonya ile Ticaret Görüşmelerini Tamamlamak İstiyor"

– ABD Tokyo Elçisi William Hagerty, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya ile ticaret görüşmelerini gelecek haftalarda tamamlamak istediğini duyurdu.

Hagerty ayrıca 27 Mayıs tarihinde biri araya gelecek olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Trump'ın, tarım ve sanayi ürünlerininin ön planda olacağı görüşmelerinden "kayda değer" bir ilerleme kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Elçi, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanacağı tarihin, Abe ve Trump'ın görüşmeleri sonrasında bir araya gelecek olan, Japonya Finans ve Ekonomik Politikalar Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın müzakerelerine bağlı olduğunu ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA