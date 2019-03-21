Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.
Trump, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"52 yılın ardından ABD için, İsrail ve bölgesel istikrar adına stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi."
Kaynak: DHA