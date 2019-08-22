Trump: IŞİD'le savaşı diğerleri devralmalı

22.08.2019 13:54

ABD Başkanı, IŞİD'in yeniden toparlanmaya başladığına dair iddiaların artması üzerine, ülkesinin örgütü yok ettiğini ancak bir noktadan sonra Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin mücadeleyi devralması gerekeceğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'e karşı sürdürülen savaşı başka ülkelerin devralması gerektiğini söyledi. Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump IŞİD'in yeniden güçlenmesinden endişe edip etmediğine yönelik soruya, "Hilafeti (IŞİD) biz yüzde yüz yok ettik. Bunu rekor zamanda başardım. Ama bir noktada IŞİD'in bulunduğu Rusya, Afganistan, İran, Irak, Türkiye gibi ülkelerin kendi mücadelelerini sürdürmeleri gerekecek. Çünkü biz bir 19 yıl daha harcamak istemiyoruz" yanıtını verdi.



Avrupa ülkelerine rest



Trump ayrıca, ABD'nin kontrolünde tutuklu bulunan IŞİD'in yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti. Trump, "Elimizde binlerce IŞİD mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri" dedi. Trump, ABD'nin bu kişileri 50 yıl boyunca Guantanamo'ya kapatıp masraflarına katlanmayacağını belirtti.



50 farklı ülkeden binlerce IŞİD mensubu ve aileleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor.



Örgütün yeniden güç toplamasından endişe ediliyor



ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele güçleri bu yılın başında örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklardaki varlığına son vermişti. Ancak bir süredir IŞİD'in yeniden güç toplamaya başladığına yönelik haberler gündemde. ABD Savunma Bakanlığının son raporuna göre IŞİD Suriye ve Irak'taki bölgesel varlığını kaybettikten sonra yeniden toparlanmaya ve saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, örgütün güç toplamaya çalıştığını kabul etse de saldırı düzenleyebilecek kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini açıklamıştı.



Trump yönetimi ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını önemli ölçüde azaltmıştı. Washington, Afganistan'daki askerlerini de tamamen bu ülkeden çekmek için Taliban örgütüyle pazarlıklarını sürdürüyor.



Reuters,AFP/GY,JD



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