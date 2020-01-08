Trump, İran saldırısı ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapacak

08.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:34

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapacak.



Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle