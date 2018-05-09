Trump: İran Nükleer Programını Başlatırsa Ciddi Sonuçları Olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda "çok ciddi sonuçları" olacağı yolunda uyardı.

Trump, bugün hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında kendisine, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa ne yapacaksınız?" diye sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"İran nükleer programını yeniden başlatırsa çok ciddi sonuçları olur; İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak." - York