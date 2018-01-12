Trump, İran'la Nükleer Anlaşmayı Uzatma Kararı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı. Başkan Trump, Tahran'ın ABD yaptırımlarından kurtulmasına izin vererek ABD'nin İran Nükleer Anlaşmasına katılımını onayladı. Bu onaylamanın son kez olacağını söyledi.

Trump'ın 2015 İran Anlaşması'nın 120 gün içinde yapılacak bir anlaşmayla güçlenmesini istediğini veya ABD'nin tek taraflı olarak uluslararası feragatten çekileceğini söylediği belirtildi. Kararın, Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster ve diğerleri ile anlaşma hakkında uzun tartışmalar yaptıktan bir gün sonra açıklandığı duyuruldu. Trump'ın, Ortadoğu'da bir tehdit olarak gördüğü İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamadan nükleer anlaşmayı uzatması şaşkınlığa neden oldu. Ancak Trump, yaptırımlardan feragat ettiğini onaylamış olsa da, Hazine Bakanlığının 14 İranlı şirkete ve bireylere karşı yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdiği belirtildi.

Öte yandan feragatten vazgeçme kararı, İran'ın nükleer programını sınırlayan anlaşmayı etkili bir şekilde sona erdirecekti. Birleşik Devletler ve İran arasındaki 2015 Anlaşması Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya tarafından imzalandı ve bu ülkeler yaptırımları yeniden uygulamaya koymak için Birleşik Devletlere katılma ihtimalini azaltmış olacaktı. - WASHINGTON