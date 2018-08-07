Trump: "İran'la İş Yapan, ABD ile Yapamayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya koyulmasına ilişkin "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" açıklamasını yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya koyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. Trump, "İran yaptırımları resmi olarak yayınlandı. Bunlar bugüne kadar uygulanan en sert yaptırımlar ve Kasım ayında artarak başka bir seviyeye ulaşacak" dedi. ABD Başkanı Trump, "İran ile iş yapan ABD ile yapamaz. Bunu dünya barışı için istiyorum. Başka bir şey için değil" ifadesini kullandı. - WASHINGTON