'Trump İran'la anlaşmaya çalışan AB ülkelerini ek vergi ile tehdit etti' iddiası
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'Trump İran'la anlaşmaya çalışan AB ülkelerini ek vergi ile tehdit etti' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürüldü

16.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:56
'Trump İran'la anlaşmaya çalışan AB ülkelerini ek vergi ile tehdit etti' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın, 'a yönelik yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürüldü.


Avrupalı yetkililere göre Trump İngiltere, Fransa ve Almanya'yı mekanizma devreye sokulmadan günler önce tehdit etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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