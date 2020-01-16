'Trump İran'la anlaşmaya çalışan AB ülkelerini ek vergi ile tehdit etti' iddiası

16.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:56

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürüldü.



Avrupalı yetkililere göre Trump İngiltere, Fransa ve Almanya'yı mekanizma devreye sokulmadan günler önce tehdit etti. Euronews.com'da Görüntüle