Trump, İran Kararını Verdi, Dolar 4,33 Seviyesini Gördü

4.29 TL seviyelerinde seyreden dolar, ABD Başkanı Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından, 4,33 seviyesinin üzerini gördü.

TRUMP'IN İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMAYI ONAYLAMAMASININ ARDINDAN DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

4,29 seviyesine gerileyen dolar, ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı onaylamayacağını duyurması üzerine yeniden 4.33 TL seviyesinin üzerini gördü.

DOLAR 4.33 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Türk Lirası'nda son dönemdeki sert değer kaybının ardından Merkez Bankası dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu. Dolar kuru, 4,33 lira ile tarihi zirvesini yeniledi.