Trump iran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
Trump İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğizNew York (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.
24.09.2019 17:03
Trump İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
New York (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran ile ilgili bir soruya, 'İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz' diye yanıt verdi.
Kaynak: DHA