Trump, İran ile Yapılan Nükleer Anlaşmasının İptalini İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmasını iptal etmek için senatodaki cumhuriyetçilere yeniden çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı bir basın açıklamasında 2015 yılında İran ve ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmasının iptali için senatodaki cumhuriyetçilere yeniden çağrıda bulundu. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da 2015 yılında, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın iptaline olan çağrıyı yineledi. - WASHINGTON