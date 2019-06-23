Trump: İran ile savaş istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile savaş istemiyorum.

Trump: İran ile savaş istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah edinemezler. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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