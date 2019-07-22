Trump: İran ile müzakere ihtimali giderek zorlaşıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerginlikle ilgili müzakere etme isteğinin azaldığını ve iki ülke arasındaki krizin her şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerginlikle ilgili müzakere etme isteğinin azaldığını ve durumun her şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.
İran'ın, ABD'li istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını duyurmasının ardından konuşan Trump, Tahran'ın söz konusu açıklamasını da bir kez daha yalanladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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