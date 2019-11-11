Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi

11.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:22

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği FBI ajanı Robert Levinson'ın, ABD'ye teslim edilmesinin "olumlu bir adım" olacağını vurgulayarak, uranyum zenginleştirilmesinin ise "çok kötü bir adım" olduğu uyarısında bulundu.