Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Akıllı Ol Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Gece geç saatlerde Twitter üzerinden İranlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 'yi tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı Twitter üzerinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 'ye karşı tehdit içerikli akıllı ol mesajını gönderdi.

Trump yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Baskanı Ruhani'ye yönelik,"Bir daha hiç Amerika Birleşik Devletlerini tehdit etme. Yoksa yaptıklarınızın hesabı verilecek, biz bir ülke olarak hiç bir zaman sizin çılgın kelimelerinizi ve ölüm tehditlerinizin altında kalmayız. Akıllı olun"dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yabancı ülkelerdeki temsilcileri ile yapılan toplantıda ABD'ye sert sözlerle yüklenmiş, Dünya ülkeleri için tehlikeli ülke açıklamasını yapmıştı. Ruhani, "İran ile savaşmanın savaşların temeli ve İran ile barışmanın barışların temeli anlamına geldiğini bilmelidir.

Biz tehditten hiçbir zaman korkmadık. Tehditlere karşılık tehdit edeceğiz" dedi. ABD ve İran arasında süre gelen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ruhani, "Sayın Trump! Biz şerefli bir milletiz. Biz tarih boyunca bölge boğazının güvenliğinin garantörü olduk. Aslankuyruğu ile oynamayın. Pişman olursunuz" ifadelerini kullanarak," Trump yönetiminin yalnızca İran ile değil, birçok farklı ülke ile de problemler yaşadığını belirten Ruhani, "Günümüzde ABD'nin başında olan hükümet, bir tek kendinden önceki hükümet ile değil, tüm dünyanın çıkarlarına karşı ve elbette bir anlamda da kendi çıkarlarına karşı savaşmaya çalışıyor. Bu konu bir tek İran için değil tüm dünya ülkeleri için bir tehlike sayılır ancak bu durumun doğurduğu büyük fırsatlar da var"diye konuşmuştu. - WASHINGTON