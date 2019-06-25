Trump: İran bir daha bize saldırırsa büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, artan ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter hesabından yeni bir değerlendirmede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle