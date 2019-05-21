Trump: İran Amerikan Hedeflerine Saldırırsa Çok Sert Karşılık Alır

Trump: İran Amerikan Hedeflerine Saldırırsa Çok Sert Karşılık Alır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine saldırması halinde İran'a çok sert cevap verileceğini söyledi.

Trump: İran Amerikan Hedeflerine Saldırırsa Çok Sert Karşılık Alır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine saldırması halinde çok sert karşılık bulacağını söyledi.

Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Eğer İran herhangi bir adım atarsa çok büyük bir hata yapar. Harekete geçerlerse sert karşılık alırlar ancak şu an için bir şey yapacaklarına dair bir işaret yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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