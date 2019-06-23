Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor

Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü İran'a yeni ek yaptırımlar getirileceğini açıkladı. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi

Trump: İran'a yeni ek yaptırımlar geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a yeni ek yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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