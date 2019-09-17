Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur

Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.

17.09.2019 08:45
Trump: İran'a saldırmak orantılı bir cevap olur

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.


Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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