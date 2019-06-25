Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok

ABD Başkanı Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Trump: İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacım yok

ABD Başkanı Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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