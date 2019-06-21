'Trump İran'a saldırı emri verdi, operasyon son anda iptal edildi'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü düşürülen insansız hava aracına misilleme olarak İran'da belirlenmiş bazı hedeflere saldırı talimatı verdiği ancak operasyondan son anda vazgeçildiği bildirildi.

Reuters'ın New York Times gazetesine dayandırdığı haberine göre Trump, radar ve füze bataryası gibi bazı hedeflere yönelik saldırıyı onaylamıştı. Askerlere ve sivillere zarar vermemek için operasyonun sabah erken saatlerde düzenlenmesi bekleniyordu. Euronews.com'da Görüntüle