Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA