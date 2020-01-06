Trump: Irak'a hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız

06.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 07:46

ABD Başkanı Donald Trump, "Irak, ülkelerinden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.