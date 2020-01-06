Trump: Irak'a hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız
ABD Başkanı Donald Trump, "Irak, ülkelerinden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.
06.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 07:46
ABD Başkanı Donald Trump, "Irak, ülkelerinden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.
Kaynak: Dunya.com