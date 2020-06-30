Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı.

Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı
30.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:08

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth telefonda görüştü.

Trump görüşmede, 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı dileğini iletti.

Kovid-19'u yenme ve küresel ekonomiyi tekrar faaliyete geçirme noktasında yakın iş birliğini yineleyen Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth, ABD ve İngiltere arasında "özel bir ilişki" bulunduğunun altını çizdi.

Kraliçe, iki doğum günü kutluyor

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere 2 kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Gerçek doğum gününü ailesiyle geçirmeyi ve daha dar kapsamlı etkinlikler yapılmasını tercih eden 2. Elizabeth'in törensel doğum günü haziranda kutlanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor Haber
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi Haber
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Genç Bakan Adana
Şu an buradasınız: Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 23:36:22. #1.15#
title