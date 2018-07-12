Trump İngiltere'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmek üzere İngiltere'ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve İskoçya'yı kapsayan 4 günlük ziyareti için Brüksel'den ayrılarak İngiltere'ye geldi. Trump, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya gelecek. Trump'ın programı bu akşam Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda onuruna verilecek yemekle başlayacak. Trump, geceyi ABD Büyükelçisinin Londra'da Regent's Park'taki ikametinde geçirecek.

Trump'ın İngiltere Başbakanı May ile askeri tesisi ziyaretiyle başlayacak ikinci gün programı May'in resmi ikametgahı Chequers'da çalışma yemeğiyle devam edecek. Öğleden sonra Windsor kentine geçecek olan Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek.

Trump'ın yarın akşam ise eşi Melanie Trump ile İskoçya'ya hareket etmesi bekleniyor. - LONDRA