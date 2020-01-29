Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı
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Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iki devletli çözüme destek vereceklerini belirtirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın önerisi için "barış planı ölü doğdu" dedi

29.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 01:46
Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı

(ABD) Başkanı 'ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı.


Trump'ın Twitter hesabından İngilizce, Arapça ve İbranice açıklamalarla paylaştığı haritada Filistin'e Kudüs'ün sadece doğusunda bir toprak parçası ayırması ve Müslümanların El Aksa Camii'ne izinle girmesine ilişkin ibare dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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