ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh Hakkında İkinci Kez Taciz Suçlaması Yapıldı

ABD'de bir kadın daha, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'ın geçmişte kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadın, yargıcın üniversite yıllarındaki bir partide cinsel organını yüzüne bastırdığını söyledi. Kavanaugh, iddiaları 'iftira' olarak tanımladı.

KADININ YÜZÜNE CİNSEL ORGANINI BASTIRDIĞI İDDİASI

Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine açıklamasında yurttaki bir parti sırasında yargıcın cinsel organını yüzüne bastırdığını söyledi. Ramirez, tacizin 1983-84 akademik yılında birinci sınıftayken meydana geldiğini söyledi.

İDDİALARI 'İFTİRA' OLARAK TANIMLADI

Geçen hafta da Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Ford, Perşembe günü Senato'da ifade vermeyi kabul etmişti.

Senato Komisyonu'nun Demokrat Partili üyesi Dianne Feinstein, Pazar gecesi komisyonun Cumhuriyet Partili başkanına bir mektup göndererek, iddialar nedeniyle oturumların ertelenmesi çağrısında bulundu.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü dokuz üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeleliklerinin onayına büyük önem atfediliyor.

Kavanaugh neyle suçlanıyor?

Deborah Ramirez'e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturaracak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir penis çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez'in yüzüne dayadı.

Ramirez, 'Adamı itmeye çalışırken penisine dokundum. Evleninceye kadar hiçbir penise dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.

Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.

Beyaz Saray: Demokratlar'ın iftira kampanyası

Beyaz Saray'dan bir sözcü, taciz iddiasını "Demokratlar'ın iyi bir adamı karalamaya yönelik iftira kampanyasının bir parçası" olarak niteledi ve Kavanaugh'ın arkasında durduklarını söyledi.

Geçen hafta Prof. Christine Blasey Ford, 15 yaşındayken bir okul partisinde, o zaman 17 yaşında olan Kavanaugh'ın kendisini yatak odasına sürüklediğini, yatakta üzerine çullanıp ağzını kapadığını ve iç çamaşırlarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti. Bir arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirten Ford, yıllarca bu olayın travmasını yaşadığını belirtmişti.