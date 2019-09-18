Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien

ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.

18.09.2019 16:48
Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien

ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından, Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak başarılı işlere imza atan Robert O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı. Trump, mesajında "Robert ile uzun süre ve yoğun çalıştım. Çok iyi iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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