Trump'ın Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Ypg İtirafı
Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD'nin YPG/PKK'ya destek vermesiyle ilgili olarak, "Korkarım ki NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok" dedi.
Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD'nin YPG/PKK'ya destek vermesiyle ilgili olarak, "Korkarım ki NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com