Trump'ın Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Ypg İtirafı

Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD'nin YPG/PKK'ya destek vermesiyle ilgili olarak, "Korkarım ki NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok" dedi.