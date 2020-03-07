Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Mark Meadows oldu

07.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:25

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mark Meadows'ın getirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni özel kalem müdürünü açıkladı. Trump, "Beyaz Saray özel kalem müdürü görevini 14 aydır vekaleten yürüten Mick Mulvaney'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kongre üyesi Mark Meadows'un yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum. Mark'ı uzun zamandır tanırım ve kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Mick Mulvaney'in yeni görevinin Kuzey İrlanda Özel Temsilciliği olacağını bildirdi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA