Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Barrack BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı
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Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Barrack BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı

Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Barrack BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı.

74 yaşındaki Barrack ve biri BAE vatandaşı 3 kişi hakkında, Brooklyn Federal Mahkemesinde Trump'ın dış politikasını BAE lehine etkilemek ve kayıt dışı lobicilik yapmaktan dava açıldı.

Barrack'ın ayrıca Haziran 2019'da federal soruşturma sırasında yanlış beyanda bulunmak ve adaleti engellemek suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu belirtildi.

Savcılığın iddianamesinde sanıkların, gerçek amaçlarını açıklamadan, Trump'a yakınlıklarından faydalanarak ABD hükümet yetkilileri ve medyası üzerinden yabancı bir hükümetin politika hedeflerini ilerletmek için defalarca girişimde bulundukları kaydedildi.

İddianamede Barrack'ın Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında sadece BAE'nin dış politika çıkarlarını desteklemek için çalışmakla kalmadığı, ayrıca Trump yönetimi sırasında hükümet içindeki "ABD'nin Katar'a yönelik bakışı" gibi bazı gizli bilgileri BAE yetkilileri ile paylaştığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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