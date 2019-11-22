Trump'ın yanıldığını canlı yayında kanıtlamak isteyen gazeteci, rezil oldu

22.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:35

CNN televizyonu habercilerinden Chris Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın, hoparlöre verilmediği sürece konuşmaların duyulmayacağı yönündeki açıklaması hakkında yanıldığını kanıtlamak için annesini aradı, ses gelmeyince alay konusu oldu.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlarda beşinci gün geride kaldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında yapılan oturumda, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi.

Trump'ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump'ın Sondland'a "Zelenskiy seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı?" dediğini, Sondland'ın ise "Evet bunu yapacaktır" yanıtı verdiğini aktardı.

TRUMP'TAN HOLMES'A YANIT

Trump ise Holmes'un ifadelerine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Tüm hayatımda telefon görüşmesi yapan insanları izledim. İşitme duyum da hep iyi olmuştur. Ama hiçbir zaman hoparlörde olmadığı müddetçe karşıdaki insanın ne dediğini tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA TRUMP'IN YANILDIĞINI GÖSTERMEK İSTERKEN BAŞARAMADI

Trump "Hoparlörde olmadığı sürece hiç kimsenin sesi telefondan duyulmaz" açıklamasının aksini ispat etmek isteyen Cuomo, annesini arayarak iş arkadaşı Dana Bash'e "merhaba" demesini istedi. Cuomo, Trump'ın yanıldığını kanıtlayabilseydi, Bash annesinin sesini duyabilecekti, ancak programda işler bu şekilde ilerlemedi.

Cuomo, annesini arayıp hoparlöre bastı ve birkaç kez iş arkadaşına 'merhaba' demesini istedi. Cuomo defalarca "Anne beni duyabiliyor musun? diyerek, ses gelmemesi üzerine telefonu kapatmak zorunda kalıp, "Annem beni duyamıyor galiba. Her neyse, ben annemin sesini duyabiliyorum" diyince alay konusu oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN CUOMO'YA 'FREDO' GÖNDERMESİ

Chris Cuomo, bu yaz yaptığı tatilde kendisini 'Fredo' diye çağıran birine küfürler yağdırıp, tehditler yağdırırken görüntülenmiş, bunun üzerine 'Fredo'nun Godfather (Baba) filmindeki zayıf erkek kardeş olduğunu ve İtalyanların bu ismi negatif anlamda söylediğini iddia ederek kendini savunmaya çalışmıştı.

Bunun üzerine canlı yayında yaşanan bu olayla birlikte, sosyal medya kullanıcıları Cuomo'ya 'Fredo' diye hitap etmeye başlayarak alay ettiler.