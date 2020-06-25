Trump'ın Vize Yasaklarından Kimler Muaf Olacak? Başkan Trump hafta başında imzaladığı yeni kararnameyle yeni vize kısıtlamaları getirdi.

Başkan Trump hafta başında imzaladığı yeni kararnameyle yeni vize kısıtlamaları getirdi. Ancak bu kararname belli vize türlerini kapsarken, bazı vize türleri de bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Göçmenlik avukatı Efe Poturoğlu, yeni kararnameyle ilgili ayrıntıları VOA Türkçe'ye değerlendirdi