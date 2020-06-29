Trump'ın Vize Kararı Kimleri Etkileyecek?
Başkan Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri nedeniyle H-1B, L ve J vize türleri gibi çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı.
29.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:03
Başkan Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri nedeniyle H-1B, L ve J vize türleri gibi çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı. Uygulamayla yabancı ülke vatandaşlarının bu vizelerle ABD'ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanıyor. Kararın ayrıntıları haberimizde
Kaynak: DailyMotion.com