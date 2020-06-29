Trump'ın Vize Kararı Kimleri Etkileyecek? Başkan Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri nedeniyle H-1B, L ve J vize türleri gibi çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı.

Başkan Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri nedeniyle H-1B, L ve J vize türleri gibi çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı. Uygulamayla yabancı ülke vatandaşlarının bu vizelerle ABD'ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanıyor. Kararın ayrıntıları haberimizde Kaynak: DailyMotion.com