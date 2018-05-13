Trump'ın Vergi Kararı 5 Bin Alman Şirketi Vuracak

Alman Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donld Trump'un, AB ve bir çok ülkeyi kapsayan çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergilerin 5 bin Alman firmasını etkileyeceğini açıkladı. Vergilerden etkilenen Amerika bağlantılı Alman firmalarının büyük çoğunluğunun tesislerini yüksek vergi ödememek için ABD'ye taşımaya kararlı olduğu belirtildi.

ABD'YE KAYMASI DÜŞÜNÜLEN ŞİRKETLERİN CİROSU 532 MİLYAR EURO

Diğer yandan, vergi reformu kapsamında ABD, doğrudan yatırımı arttırabilmek için kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 21' düşürerek yeni yatırımcılara imkanlar sunmaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanlığı uzmanları ABD'nin vergi reformunun Alman firmalarının ABD'ye kayacağı bunun karşılığında ABD firmalarının ise ABD dışında yatırım yapmayacağı endişesi ifade edildi. ABD'ye kayması düşünülen firmaların yıllık toplam cirolarının 532 milyar euro olduğu belirtildi.

BAŞTA OTOMOBİL SEKTÖRÜ VAR

ABD'ye taşınması düşünülen firmaların başında otomobil sektörünün geldiği belirtildi. Almanya'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın yüzde 42'sini otomobil ve yan sanayi ürünleri oluşturuyor.

İHRACATIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI ÇELİK ÜRÜNLER

Almanya'da her dört çalışandan biri, Alman sanayisinde ise her iki çalışan biri ihracata bağlı olarak çalışıyor. Almanya'nın yaptığı ihracatın yüzde 50'den fazlasını çelik ve çelik ile işlenmiş ürünler oluşturuyor. 1 Mayıs'tan itibaren ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.