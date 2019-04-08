Trump'ın Vergi Beyannamesi 'Asla Yayınlanmayacak'

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Demokratların yaptıkları çağrılara rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamesini "asla göremeyeceklerini" söyledi.

Cumhuriyetçi Mulvaney, Fox News kanalında katıldığı programda Demokratların çağrısını "siyasi bir gösteri" olarak tanımladı ve "Demokratlar Başkanın vergi beyannemelerini göremeyecekler, görmek zorunda da değiller" dedi.

Kongre vergi komitesi geçen Çarşamba günü ABD Gelirler İdaresi'nden ABD Başkanı Trump'ın 6 yıllık vergi beyannamelerini talep etmişti.

Trump, önceki ABD başkanlarının aksine, ödemiş olduğu vergilerin detaylarını Kongre üyeleriyle paylaşmayı reddediyor. Demokratlar: Talebimiz yasal Demokratlar, Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mulvaney'in açıklamalarına verdikleri cevapta, taleplerinin gerekli ve yasal olduğunu belirtti.

Vergi komitesi üyesi Demokrat Dan Kildee, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu Kongre'nin sahip olduğu bir yetki. Şu anki başkan, son 50 yılın en az şeffaf başkanı" dedi.

1976'dan bu yana tüm ABD başkanları vergi beyannamelerini Kongre ile paylaştı, ancak bunu zorunlu kılan bir yasa bulunmuyor.

Demokratlar geçen yıl yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdiler. Bu onlara Trump yönetimi ve iş ilişkileri hakkında soruşturma açma olanağı sunmuş oldu. Trump neden vergi beyannamelerini paylaşmıyor? Trump daha önce vergi beyannamelerini, Milli Gelirler İdaresi'nde (IRS) denetlendiği gerekçesiyle paylaşamayacağını söylemişti.

Ancak IRS, denetleme süreci devam ederken beyannamelerin paylaşılabileceğini açıkladı.

Şubat ayında Trump'ın eski avukatı Michael Cohen Kongre'ye verdiği ifadede, 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump'ın söylediğinin aksine, beyannamelerinin denetlemede olmadığını belirtmişti.