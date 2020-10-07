Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı
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Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

07.10.2020 02:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 02:28
Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray'da ve Trump'ın kampanya ekibinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı artıyor.

Amerikan basının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Trump'ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller'ın da Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

Miller'ın eşi olan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcülüğünü yapan Katie Miller da mayıs ayında Kovid-19'a yakalanmış ve Beyaz Saray'daki ilk "pozitif" vakalardan olmuştu.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmış, ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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