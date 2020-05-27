Trump'ın USAGM Başkan Adayı Senato Komisyonu'ndan Geçti
Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Donald Trump'ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) de bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi'nin (USAGM) başına getirmek istediği belgesel film yapımcısı Michael Pack'in adaylığını 10'a karşı 12 oyla onayladı.
27.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:50
Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Donald Trump'ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) de bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi'nin (USAGM) başına getirmek istediği belgesel film yapımcısı Michael Pack'in adaylığını 10'a karşı 12 oyla onayladı. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor.
Kaynak: DailyMotion.com