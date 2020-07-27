Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, koronaya yakalandı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Robert O'Brien'ın Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan yürüttüğü ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA