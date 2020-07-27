Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brian koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

ABD medyası, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. O'Brian'ın yakın zamanda Avrupa ziyaretinden döndüğü ve İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'daki yetkililerle görüşmeler yaptığı ifade edildi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA