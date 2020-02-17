Trump'ın Ticartet Savaşında Yeni Hedefi AB mi?
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Trump'ın Ticartet Savaşında Yeni Hedefi AB mi?

Başkan Donald Trump azil sürecini atlattı ve dış politikada dikkatini Avrupa Birliği'yle ticaret ilişkilerine odaklandıracakmış gibi görünüyor.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

Başkan azil sürecini atlattı ve dış politikada dikkatini 'yle ticaret ilişkilerine odaklandıracakmış gibi görünüyor. Yakın zamanda iki taraf için ateşkes sayılabilecek geçici bir anlaşmanın şimdilik en iyi çözüm olabileceği yorumları yapılıyor



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: Trump'ın Ticartet Savaşında Yeni Hedefi AB mi?
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