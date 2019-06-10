Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları

Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransız şaraplarına daha fazla vergi kesilmesini planladığının mesajını verdi.

Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransız şaraplarına daha fazla vergi kesilmesini planladığının mesajını verdi.

Başta Çin olmak üzere dünya genelinde bir çok ülkeyle yaşadığı "ticaret savaşının" alanını her geçen gün genişleten Trump, ABD'nin başta demir çelik gibi önemli ham madde ve teknolojik ürünlerle ilgili ithal vergisi artırma girişiminden Fransız şaraplarının da nasibini alacağı uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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