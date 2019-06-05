Trump'ın "tam bir ezik" dediği Londra Belediye Başkanı: Trump 11 yaşındaki çocuk gibi davranıyor
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.
Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.
Donald Trump'ın pazartesi günü başlayan üç günlük İngiltere ziyaretinde "ezik", "kaybeden" (loser) olarak bahsettiği Londra Belediye Başkanı Khan, buna kırılmadığını ancak "ABD'nin başkanından daha çok bir rol model gibi davranmasını beklediğini" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı