Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı

Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.

08.10.2019 23:21
Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.


ABD'de, Trump'ın Suriye kararının yankıları devam ederken, senatörler Graham ve Coons, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ve Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a bir mektup gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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