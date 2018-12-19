Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği, uluslararası ajanslarda son dakika olarak yer aldı. İngiliz Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu.

ABD ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR

ABD'den Suriye'ye yönelik kritik bir açıklama geldi. ABD'li bir yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklamanın akabinde, ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik." dedi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekme kararı aldı. Dış basında Trump'ın kararının Türkiye'nin tavrıyla ilişkili olduğu belirtildi.

DAİLYMAİL: KARAR ERDOĞAN'I MEMNUN ETMEK İÇİN

İngiltere'nin en prestijli basın organlarından Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu.

ABD, SURİYE'DE BULUNAN 2 BİN ASKERİNİ GERİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Amerikan medyasında, ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

TÜRKİYE'NİN İLK HEDEFİ İSE FIRAT'IN DOĞUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatın başlayacağının sinyalini verdi. TSK'nın birkaç gün içinde harekata başlayacağını bildiren Erdoğan, "Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.



