Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler

Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonlarla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü

08.10.2019 17:51
Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.


Öte yandan sınır ötesi harekatı ile ilgilisi ise sosyal medya üzerinden destekleyici ve karşı çıkan çok sayıda paylaşım yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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