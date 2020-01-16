Trump'ın siyasi kariyerini etkileyebilecek azil soruşturması Senato'ya gönderildi
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Trump'ın siyasi kariyerini etkileyebilecek azil soruşturması Senato'ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oyladı.

16.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:56
Trump'ın siyasi kariyerini etkileyebilecek azil soruşturması Senato'ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan 'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oyladı.


Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 193'e karşılık 228 "evet" oyu verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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